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        Antalya'da kavgada 18 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayan sanığa 16 yıl hapis

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kavga sırasında kalbinden bıçakladığı 18 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:59
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        Antalya'da kavgada 18 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayan sanığa 16 yıl hapis
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kavga sırasında kalbinden bıçakladığı 18 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Geçen yıl 11 Temmuz'da Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta çıkan kavgada 18 yaşındaki Furkan Tekin'in hayatını kaybetmesiyle ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.T.B. (22) ve taraf avukatları katıldı.

        Son sözü sorulan sanık, arkadaşlarıyla ara sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilin ışıklarının dikkatini çektiğini, içerisinde 6-7 kişinin oturduğu aracın yanından geçerken göz ucuyla onlara baktığını söyledi.

        Yaklaşık 4-5 araçlık mesafe yürüdükten sonra araçtakilerin arkalarından "gençler" diye seslendiklerini öne süren M.T.B, şöyle konuştu:

        "Yanlarına gittik. Hepsi arabadan indiler. Etrafımıza toplandılar. Arabadan inenler yanıma toplanınca arkadaşlar geride kaldılar. Ben 'Bir şey mi soracaksın' dedim. İçlerinden birisi 'Ne oldu birine mi benzettin' dedi. Ben de 'Arabanın ışığı yanınca merak ettim' dedim. Alkollülerdi. Birden beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden bir tanesi sonra burnuma kafa attı. Gözlerim dolunca önümü göremedim. Kaçmaya başladım. Kaçarken kafamın arkasına sert bir şekilde vurdular. Neyle vurduklarını bilmiyorum. Bayılacaktım. Tehditler ediyorlardı, korkmuştum, kaçmaya devam ettim. Kaçarken elimde bulunan bıçağı çıkardım. Gelmeyi bırakırlar diye. Onlardan en önde koşan 'silahı çıkar' diye arkadaşlarına bağırdı. Sonra bana yetişti. Ben kendimi silkeledim. Bıçak elimdeydi. Bıçağın birine değdiğini hissettim. Ancak kalbine değdiğini hissetmedim. Sonra kaçmaya devam ettim."

        Mahkeme heyeti, sanık M.T.B'ye "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 16 yıla düşürdü.

        Sanık ayrıca, Emre Ercan Kan'ın kolundan ve boynundan bıçakla yaralanmasından dolayı 4 ay 15 gün, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        - Olay

        Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre "gürültü" nedeniyle bir grupla tartışmıştı.

        Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklanmış, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tekin müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı çalışmada, Furkan Tekin ve arkadaşlarıyla kavga edenlerin M.T.B ve 3 arkadaşı olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan 4 kişiden M.T.B. tutuklanırken, 3 arkadaşı serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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