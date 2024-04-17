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        Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:17
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        Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Levent Döven (57) kaldığı lojmanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Döven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Döven'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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