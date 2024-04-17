Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da başladı.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya 6 kategoride 82 kulüpten 526 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın ilk gününde antrenman ve sıralama atışları yapıldı.
Organizasyon, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.
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