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        Teleferik kazasında yaralanan 10 yaşındaki Fatih'in, babasının öldüğünden haberi yok

        ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralananların tedavileri, farklı hastanelerde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:15
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        Teleferik kazasında yaralanan 10 yaşındaki Fatih'in, babasının öldüğünden haberi yok
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        ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralananların tedavileri, farklı hastanelerde devam ediyor. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54) kazada beli ve bacağı kırılan büyük oğlu Lütfüllah Gümüş (17) taburcu edilirken, eşi Keziban Çapar Gümüş ise küçük oğlu Fatih Gümüş'ün (10) isteği üzerine onunla aynı odaya alındı. Fatih Gümüş'ün, babasının öldüğünden henüz haberinin olmadığı belirtildi.

        Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasının yankıları sürüyor. Kazanın ardından ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'liler Kocagöz'ün tutuklanmasına karşı bir üst mahkemeye yaptıkları itirazın sonuçlanmasını bekliyor.

        TEDAVİLERİ HASTANEDE SÜRÜYOR

        Kazada yaralanan 7 kişi ise aynı gün tedavileri için farklı hastanelere gönderildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Herdem Eyyüpoğlu, Kaan Akgün ve Özlem Şahin'in tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün büyük oğlu Lütfüllah Gümüş ise Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Belinde ve bacağında kırık olan Lütfullah Gümüş, yapılan ameliyatların ardından bugün taburcu edilerek Antalya'daki yakınlarının evine gönderildi.

        BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

        Aydın'dan bayram tatili için geldiği Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün eşi Keziban Çapar Gümüş ile küçük oğlu Fatih Gümüş'ün ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Keziban Çapar Gümüş'ün kazada pelvis kemiği kırılırken, iç kanama riskinin ise bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan farklı servislerde yatan anne ve oğlu ise sağ bacağı kırık olan küçük çocuğun 'annemi istiyorum' demesi üzerine ortopedi servisinde aynı odada buluşturuldu. Fatih Gümüş'ün babasının öldüğünden haberinin olmadığı ve bu nedenle odada televizyon dahi açılmadığı ifade edildi.

        ANET'E YENİ BAŞKAN

        Kazanın ardından tutuklanan ve ifadesinde aday adaylığı başvurusunun ardından 28 Kasım'da ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini söyleyen, ancak istifası Ticaret Sicil Gazetesi’nde şubat ayında yayımlanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yerine yeni başkanı seçmek için ANET Yönetim Kurulu toplandı. Yapılan toplantının ardından yönetim kurulu başkanlığına emekli emniyet müdür yardımcısı ve eski Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi Edip Kemal Bahadır getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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