Teleferik kazasında yaralanan 10 yaşındaki Fatih'in, babasının öldüğünden haberi yok

ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralananların tedavileri, farklı hastanelerde devam ediyor. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54) kazada beli ve bacağı kırılan büyük oğlu Lütfüllah Gümüş (17) taburcu edilirken, eşi Keziban Çapar Gümüş ise küçük oğlu Fatih Gümüş'ün (10) isteği üzerine onunla aynı odaya alındı. Fatih Gümüş'ün, babasının öldüğünden henüz haberinin olmadığı belirtildi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasının yankıları sürüyor. Kazanın ardından ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'liler Kocagöz'ün tutuklanmasına karşı bir üst mahkemeye yaptıkları itirazın sonuçlanmasını bekliyor.

TEDAVİLERİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 7 kişi ise aynı gün tedavileri için farklı hastanelere gönderildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Herdem Eyyüpoğlu, Kaan Akgün ve Özlem Şahin'in tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün büyük oğlu Lütfüllah Gümüş ise Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Belinde ve bacağında kırık olan Lütfullah Gümüş, yapılan ameliyatların ardından bugün taburcu edilerek Antalya'daki yakınlarının evine gönderildi.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

Aydın'dan bayram tatili için geldiği Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün eşi Keziban Çapar Gümüş ile küçük oğlu Fatih Gümüş'ün ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Keziban Çapar Gümüş'ün kazada pelvis kemiği kırılırken, iç kanama riskinin ise bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan farklı servislerde yatan anne ve oğlu ise sağ bacağı kırık olan küçük çocuğun 'annemi istiyorum' demesi üzerine ortopedi servisinde aynı odada buluşturuldu. Fatih Gümüş'ün babasının öldüğünden haberinin olmadığı ve bu nedenle odada televizyon dahi açılmadığı ifade edildi.