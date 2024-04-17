Alanya'da seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı

Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Şoför ve vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedenle otobüste hasar meydana geldi.

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