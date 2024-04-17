Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan halk otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan halk otobüsünde hasar oluştu.

        Sürücüsü öğrenilemeyen halk otobüsünün, Kestel Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Şoför ve vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedenle otobüste hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        'Teleferik kazazedeleri stres ve kaygı bozukluğu yaşayabilir'
        'Teleferik kazazedeleri stres ve kaygı bozukluğu yaşayabilir'
        Antalya'daki teleferik kazasının ardından oluşan enkaz havadan görüntülendi
        Antalya'daki teleferik kazasının ardından oluşan enkaz havadan görüntülendi
        Antalya'da Corendon Tennis Club Kemer açıldı
        Antalya'da Corendon Tennis Club Kemer açıldı
        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu sürücü tutu...
        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu sürücü tutu...
        Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Kocagö...
        Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Kocagö...
        Kocagöz için toplanan partililerin cezaevine yürüyüşüne jandarma engeli
        Kocagöz için toplanan partililerin cezaevine yürüyüşüne jandarma engeli