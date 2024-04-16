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        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu sürücü tutuklandı

        Antalya'da babasının tartıştığı 2 kişinin üzerine minibüs sürerek, birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 22:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:17
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        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu sürücü tutuklandı
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        Antalya'da babasının tartıştığı 2 kişinin üzerine minibüs sürerek, birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

        İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 işçiye, iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Ahmad A, minibüsle çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Muhammed Ali B. ile Abdurrahman B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ali B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan sürücü Ahmad A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kamerada, iş yerinde tartıştıktan sonra yol kenarına çıkan 2 kişiye hızla gelen minibüsün çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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