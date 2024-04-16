Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu sürücü tutuklandı

Kazada yaralanan Muhammed Ali B. ile Abdurrahman B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ali B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

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