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        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'den teleferik kazasına ilişkin açıklama:

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin, "Çok ağır ihmal zincirlerinin olduğu; derinlemesine araştırılması, soruşturulması, siyasi tarafı olmaksızın soruşturulması gereken, siyasi alana çekilmemesi gereken büyük bir kaza." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:18
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        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'den teleferik kazasına ilişkin açıklama:
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        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin, "Çok ağır ihmal zincirlerinin olduğu; derinlemesine araştırılması, soruşturulması, siyasi tarafı olmaksızın soruşturulması gereken, siyasi alana çekilmemesi gereken büyük bir kaza." dedi.

        Çetin, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 12 Nisan'da meydana gelen; tüm Türkiye'nin ve hatta dünyanın gündemine düşen elim bir teleferik kazası yaşadıklarını söyledi.

        Tespit edilen büyük ihmalkarlıkların sonucu, çok büyük bir kazayla sarsıldıklarını belirten Çetin, "23 saatlik kurtarma çalışmasını cansiperane gerçekleştiren helikopterlerimiz ile aralıksız tahliye çalışmalarını yürüten bir kişinin bile burnu kanamadan tamamlanan, dünyanın gıpta ile izlediği bu kurtarma çalışmasına her türlü desteğini, bilgisini, gücünü ortaya koyan birimlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Çetin, kazayı başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakından takip ederek bütün destek sağladıklarını vurguladı.

        - "Bu siyasi olay değil, teknik bir soruşturma"

        Bu kazanın sıradan, basit bir kaza olmadığını dile getiren Çetin, "Dünya gündemine düşmüş 1 vefat, 7 yaralı ve 174 vatandaşın 23 saat kurtarma operasyonuyla tamamlanan, çok ağır çok ihmal zincirlerinin olduğu; derinlemesine araştırılması, soruşturulması gereken, siyasi tarafı olmaksızın soruşturulması gereken siyasi alana çekilmemesi gereken büyük bir kaza." ifadelerini kullandı.

        Çetin, 2017 yılında hizmete giren söz konusu tesisin Antalya'da 7 yıldır hizmet verdiğini belirterek şöyle devam etti:

        "7 yıldır çalışan bu tesisin yaklaşık 6,5 yıldır genel müdürlüğünü, yaklaşık 2 ay öncesine kadar 31 Mart'ta Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz yapmaktadır. Bunu da birisini karalamak, suçlamak için değil, bir hakikati de ortaya koymak için söylüyorum. Bu olaydan sonra muhalefetin algı yürütme olayı, farklı yöne çekmeye çalışmasını da göz ardı edemeyiz. Bu olayda savcılık makamı soruşturmayı yürütür, hakim kararını verir. Bu siyasi olay değil, teknik bir soruşturma sonrası adli bir olaydır. CHP ısrarla bu soruşturmayı genel başkandan, genel başkan yardımcılarına, parti yöneticilerine kadar siyasi alana çekmeye, adli makamların üzerinde baskı oluşturmaya, siyasi bir malzeme gibi göstererek kendilerince kullanmaya çalışmaktadır. Burada bir kaza vardır, soruşturma vardır, gözüken ihmal vardır, aksaklıklar vardır, kusurlar vardır, hatalar, hatalılar vardır."

        Soruşturmaların ardından 13 kişi hakkında gözaltı kararı alınıp ifadelerine başvurulduğunu ve raporların delillerle değerlendirildiğini belirten Çetin, olayda ilk tespitlere göre 5 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verildiğini ve bunun bir yargı kararı olduğunu vurguladı.

        İddialara göre 3 ay sürmesi gereken bakımların 15 günde yapıldığını, ağır bakımla ilgili firmanın 159 parçada değişim talep ettiğini anlatan Çetin, buna karşılık Büyükşehir Belediyesi şirketinin (ANET) 19 parçayı değiştirdiğine dikkati çekti.

        Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

        "Görüldüğü gibi daha birçok ihmallerin olduğu ortada iken Cumhuriyet Halk Partisi kadroları hem karışıklık çıkarmak hem de kendileri için mağduriyet devşirme derdindedirler. Siyasi operasyon yapıldığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi ve siyasi operasyon yapmaya kendince çalışan yine Cumhuriyet Halk Partisinin kendisidir. ANET Genel Müdür Yardımcısı ve diğerleri tutuklanınca ses çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partisi, hakimin kararına karşı işi siyasi şova dökerek mağduriyet algısı oluşturmaktadır. Her zaman ki Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı bir iştir. Hangi parti olursa olsun, belediye başkanı olması kimseyi yargı önünde ayrıcalıklı yapmaz. Kaldı ki belediye başkanlığı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Yeni bıraktığı ANET Genel Müdürlüğü göreviyle ilgili bir durum söz konusudur. Verilen karar siyasi diyerek aslında vefat eden, yaralanan ya da uzun süre mahsur kalan vatandaşlara, ailelerine saygısızlık yapıldığının farkında olmalıyız. Teleferiğin bakımını yapamayanlar bunlar, kurtarma ve eylem planı yapamayanlar bunlar, kararı veren yargı ama suçlamaya çalıştıkları AK Parti'dir. Yazık gerçekten yazık."

        AK Parti'nin bıraktığı yatırımların dahi bakımını yapamadıklarının belirten Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANET'in aciz duruma düştüğünü savundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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