Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde Nursel Yılmaz ile onu öldürüp intihar eden Fatih Yılmaz'ın cenazeleri, işlemleri sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazesi, Kuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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