Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Abay, savcılık sorgusu için Manavgat Adliyesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması

        Benzer Haberler

        Antalya'da eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
        Antalya'da eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
        2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi
        2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi
        Alanya'da okulun bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
        Alanya'da okulun bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
        Kamyonetle çarptığı babasıyla tartışan 2 kişiden 1'i öldü; 'Fren tutmadı' d...
        Kamyonetle çarptığı babasıyla tartışan 2 kişiden 1'i öldü; 'Fren tutmadı' d...
        'Seçimler dolayısıyla teleferik bakım onarımına ilişkin 159 kalemden 19'u y...
        'Seçimler dolayısıyla teleferik bakım onarımına ilişkin 159 kalemden 19'u y...
        Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi
        Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi