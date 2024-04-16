Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Abay, savcılık sorgusu için Manavgat Adliyesi'ne gönderildi.
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