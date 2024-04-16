Kamyonetle çarptığı babasıyla tartışan 2 kişiden 1'i öldü; 'Fren tutmadı' dedi (2)
TUTUKLANDIAntalya'dababası Yahya Alissa ile tartışan mesai arkadaşları Muhammed Ali Bilal'e çarpıp ölümüneAbdurrahman Belelo'nun da yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Ahmad Alissa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'dababası Yahya Alissa ile tartışan mesai arkadaşları Muhammed Ali Bilal’e çarpıp ölümüne
Abdurrahman Belelo'nun da yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Ahmad Alissa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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