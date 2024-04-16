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        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Önceliğimiz Sergen Yalçın ile devam etmek

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, önceliklerinin teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:25
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        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Önceliğimiz Sergen Yalçın ile devam etmek
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, önceliklerinin teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu söyledi.

        Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Hatayaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürüyor. Başkan Sinan Boztepe, kırmızı beyazlılarda sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve adı Beşiktaş ile sıkça anılan teknik direktör Sergen Yalçın hakkında açıklama yaptı. Başkan Boztepe, “Sergen Yalçın hocamız yeni dönem için kalmaya sıcak bakıyor. Önümüzde daha 6 haftalık bir sürecimiz var. Hocamız ile sezon sonuna kadar olan bir sözleşmemiz mevcut. Sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Hatayspor maçından sonra bir görüşme gerçekleştireceğiz. Henüz bir görüşmemiz söz konusu olmadı. Hatayspor maçından sonra da süreç belli olacak. Şu an maçlarımız devam ediyor, sözleşme ile ilgili konuşmak erken olur. Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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