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        Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi (3)

        'BİRANLIK ÖFKEYLE OLDU'Antalya'nın Manavgat ilçesinde 35 yıllık eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay, getirildiği Manavgat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:35
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        Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi (3)
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        ‘BİRANLIK ÖFKEYLE OLDU’

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde 35 yıllık eşi Türkan Abay’ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay, getirildiği Manavgat Adliyesi’nde cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ve pişman olduğunu belirten Abdüsselam Abay, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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