Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi (3)

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 35 yıllık eşi Türkan Abay’ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay, getirildiği Manavgat Adliyesi’nde cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ve pişman olduğunu belirten Abdüsselam Abay, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

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