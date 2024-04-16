Alanya'da döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döşeme atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döşeme atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevresindeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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