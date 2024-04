Kocagöz için toplanan partililerin cezaevine yürüyüşüne jandarma engeli

ANTALYA’da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, ziyaretin ardından cezaevinden yaklaşık 300 metre uzakta izin verilen alanda açıklamada bulundu. Zeybek’in konuşmasının ardından cezaevine doğru yürümek isteyen partililer ile jandarma ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

12 Nisan’da Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasında ANET’in önceki Yönetim Kurulu Başkanı ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocagöz’ün tutuklanma kararının ardından CHP’liler farklı yerlerde protestolarına devam ediyor.

‘HER PAZARTESİ GÜNÜ BAKIMI, HER YIL ŞUBAT AYINDA DA UZUN BAKIMI YAPILDIĞI BELGELERLE BELİRTİLMİŞTİR’

Kocagöz ile yaptığı görüşmede aldığı notları aktaran Zeybek, “Delillerle birlikte gerekli itirazlar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. İddiaların çürütüldüğü deliller ortaya konacaktır. 7 yıllık görev süresinde bakım ve onarımların yapılmadığına ilişkin yalan, belgelerle çürütülmüştür. Teleferiğe her pazartesi günü bakımı, her yıl şubat ayında da uzun bakımı yapıldığı belgelerle belirtilmiştir. Antalya’nın en büyük ilçesinde yapılan bu hukuksuzluğa karşı CHP olarak yakın takipçisiyiz. Yapılan itirazın bir an önce kabul edilmesini bekliyoruz” dedi.