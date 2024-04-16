Kocagöz için toplanan partililerin cezaevine yürüyüşüne jandarma engeli

ANTALYA’da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, ziyaretin ardından cezaevinden yaklaşık 300 metre uzakta izin verilen alanda açıklamada bulundu. Zeybek’in konuşmasının ardından cezaevine doğru yürümek isteyen partililer ile jandarma ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

12 Nisan’da Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasında ANET’in önceki Yönetim Kurulu Başkanı ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocagöz’ün tutuklanma kararının ardından CHP’liler farklı yerlerde protestolarına devam ediyor.

Mesut Kocagöz ile görüşmek için kente gelen Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in cezaevi ziyareti sonrası yapacağı açıklama için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Açıklama için bölgeye gelen partililer belirlenen alana yönlendirildi. Görüşmenin ardından Zeybek, cezaevi çıkışında ellerinde ‘Mesut Kocagöz Yalnız Değildir’ yazılı pankart ve dövizler taşıyan partililerin arasında açıklamalarda bulundu. Kocagöz’ün moralinin yerinde olduğunu ve ziyaretçilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, “Genel Başkanımız Özgür Özel grup konuşmasıyla konuyu Türkiye gündemine taşımıştır. 28 Kasım’da görevinden ayrılmış, o günden sonra kurumla ilişiği kesilmiş olan bir eski yöneticiyi Kepez Belediyesi’ne bağlı olmayan teleferiği işleten firmada delilleri karartma ve diğer konularla ilgili bir hakkı yok. Mahkemenin vermiş olduğu delillerin karartılması ve kaçma şüphesi kararları asla hukuka uygun değildir” dedi.

‘BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR DAVADIR’ Tutuklama kararının hukuksuz olduğunu söyleyen Zeybek, “Kepez Belediyesi’ne kurulduğundan bugüne yönetimde olan anlayışa karşı başkanımız seçimlere giderken halka pek çok konuda söz vermiştir. Bunun için kadrolaşmaya ihtiyacı vardır. Ancak belediyede henüz bir kadrolaşma bile yapılamamıştır. Yoksa Kepez Belediyesi’nde üzeri örtülmesi gereken bazı dosyaların kapatılabilmesi için iktidarın zamana mı ihtiyacı var? Kişi geçmişte görev yaptığı kurumda, kendisinin görevde olmadığı dönemde meydana gelen kazayla ilgili suçlanması bugüne kadar görülmemiş bir davadır” diye konuştu.

‘HER PAZARTESİ GÜNÜ BAKIMI, HER YIL ŞUBAT AYINDA DA UZUN BAKIMI YAPILDIĞI BELGELERLE BELİRTİLMİŞTİR’ Kocagöz ile yaptığı görüşmede aldığı notları aktaran Zeybek, “Delillerle birlikte gerekli itirazlar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. İddiaların çürütüldüğü deliller ortaya konacaktır. 7 yıllık görev süresinde bakım ve onarımların yapılmadığına ilişkin yalan, belgelerle çürütülmüştür. Teleferiğe her pazartesi günü bakımı, her yıl şubat ayında da uzun bakımı yapıldığı belgelerle belirtilmiştir. Antalya’nın en büyük ilçesinde yapılan bu hukuksuzluğa karşı CHP olarak yakın takipçisiyiz. Yapılan itirazın bir an önce kabul edilmesini bekliyoruz” dedi.

‘MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’ İtirazlar neticesinde Kocagöz’ün bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Zeybek, “AK Parti’yi Antalya’da finanse eden Kepez Belediyesi’nde geçmişte yapılan bütün uygulamalar ortaya çıkarılacak, bu adaletsizliğin altında yatanı bulup kamuoyuyla paylaşacağız. Adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Adalet Bakanı’na sesleniyorum artık mahkemeler üzerinde kurduğunuz bu vesayet anlayışından vazgeçin. Görev yapmadığı 4,5 aylık dönemde meydana gelen kazayla ilgili Mesut Kocagöz ile ilgili yürütülen bu tutuklama süreci demokratik değildir. Türkiye’nin 2’nci partisinin yöneticilerine sesleniyorum. Bu gidişat gidişat değildir. Milletin sabrını zorlamayın” diye konuştu.