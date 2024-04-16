Antalya'da Corendon Tennis Club Kemer açıldı

Antalya'da Corendon Tennis Club Kemer, Uluslararası TEN PRO -Turkish Bowl Tenis Turnuvası ile açıldı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde ilçede tenis sporunu canlandırmak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla yapılan Corendon Tennis Club Kemer düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışta düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, turizm anlamında dünyanın gözbebeği olan Kemer’de yaklaşık bir yıldır görev yaptığını belirterek, Kemer'in her alanının turizm cenneti olduğunu söyledi.

Kaymakam Solmaz, turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığının altını çizerek, “Turizmin çeşitlendirilmesi noktasında altyapısı sağlam yatırımlara ihtiyaç duyulmakta. Bunların başında da spor turizmi geliyor. Antalya'nın belli noktalarında spor turizmi konusunda çok ciddi adımlar atıldı. Bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapması adına Kemer de önemli bir yer. Daha önce atıl durumda olan bir yer, yatırım sonunda ciddi bir spor alanına dönüştürüldü. Başta Corendon Grubu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da ilçede turizm sezonunu uzatmak için spor turizmine önem verdiklerini belirterek, yap-işlet-devret modeliyle 20 yıllığına ihaleyle verdikleri 19 dönümlük araziyi turizme kazandıran Corendon Grubuna teşekkür etti.

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise Corendon gurubu olarak sporun her alanında ya sponsor olarak ya da etkinlik olarak yer aldıklarını ifade ederek, tesisin tüm bölgeye katkısı sağlayacağını ifade etti.

Açılış törenine, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, Ten Pro Turnuva Direktörü Goran Novakoviç ile sporcular katıldı.