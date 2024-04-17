Antalya'da karısını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki bir apartmanda eşi Türkan A. (66) ile ikamet eden Abdüsselam A, dün sabah telefonla aradığı oğluna 15 Nisan akşamı yaşanan tartışmada annesini öldürdüğünü söylemişti.

Abdüsselam A'nın polise verdiği ifadesinde olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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