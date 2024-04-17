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        Antalya'da karısını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:16
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        Antalya'da karısını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde eşi Türkan A'yı (66) öldüren Abdüsselam A'nın (69) İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

        Abdüsselam A'nın polise verdiği ifadesinde olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki bir apartmanda eşi Türkan A. (66) ile ikamet eden Abdüsselam A, dün sabah telefonla aradığı oğluna 15 Nisan akşamı yaşanan tartışmada annesini öldürdüğünü söylemişti.

        Çiftin oğlu E.A'nın ihbarı üzerine dün eve gelen ekipler, kadının 25 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirlemiş, Abdüsselam A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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