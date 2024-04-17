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        Antalyalı "Örümcek Adam" Gazzeli çocuklar için sokağa çıktı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın işlek cadde ve parklarında, giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:02
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        Antalyalı "Örümcek Adam" Gazzeli çocuklar için sokağa çıktı
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın işlek cadde ve parklarında, giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için şehir turu attı.

        Kostümünü bu sefer İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocukların sesini duyurmak için giyen Burak Soylu, kentin işlek cadde ve sokaklarında katliam fotoğraflarıyla "Gazze'de savaş dursun de, gerçek kahraman sen ol" mesajıyla gezdi.

        Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Soylu, küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapmaya başladı.

        Cadde ve sokaklarda "Örümcek Adam" kostümüyle dolaşan Soylu, kentte "Antalyalı örümcek adam" olarak tanınmaya başladı.

        Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da bilinen Soylu, Elazığ depremi sonrasında bölgeye giderek afetzede çocukları gösterileriyle eğlendirmeye çalıştı, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yaptığı yardımlarla da dikkati çekti.

        - Turist yoğunluğu olan bölgelerde savaşın acı yüzünü göstermeye çalışıyor

        Kostümünü bu kez "Savaşa hayır" demek için giyen Soylu, camlarına savaştan etkilenen çocukların fotoğraflarını yapıştırdığı otomobiliyle özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde gezerek savaşın acı yüzünü insanlara göstermeyi amaçlıyor.

        Soylu, "Savaşa hayır" ve "Gazze'de savaş dursun de, gerçek kahraman sen ol" yazılarını taşıyarak ve "Örümcek Adam" gibi durarak insanların dikkatini çekmeye çalışıyor.

        - "Gazze'deki çocukların yaşadığı dram karşısında bir şeyler yapmam gerekiyordu"

        AA muhabirine, toplumsal olaylar ve afetlerde insanlara yardım etmeye çalıştığını, özellikle çocukları ilgilendiren olaylara sessiz kalamadığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

        "Gazze'deki çocukların yaşadığı dram karşısında bir şeyler yapmam gerekiyordu. Gazze'deki çocuklar her gün bomba sesleriyle uyanıyor. Savaş farkındalığı oluşturmak için dünyaya bu şekilde mesaj vermek istedim. Spiderman karakterini çocuklara, insanlara yardım etmesini sevdiğim için benimsedim. Bu kostümü de bu amaçla kullanıyorum. Hayali bir kahraman kıyafeti giyiyorum ama insanlar savaşı durdururlarsa asıl kahraman onlar olur."

        Gazze'deki insanlık dramını anlatan fotoğraflar ve mesajlarıyla dikkati çekmeye çalıştığını anlatan Soylu, sözlerini, "Turistler ülkelerine döndükleri zaman çevrelerine 'Süper kahraman Spiderman Antalya'da sokaklarda savaş karşıtı eylem yapıyor' deseler bile çevrelerinde bir farkındalık oluşabilir. Küçük bir kıvılcım bile olsa insanların dikkatini Gazze'ye çekmeye çalışıyorum." diye tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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