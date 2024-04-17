BATEM, 91 yılda 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü (BATEM) Abdullah Ünlü, AR-GE çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan enstitülerinin turunçgilden nar çeşitlerine, susamdan tropikal meyvelere 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdığını söyledi.

BATEM'in kuruluşunun 91. yıl kutlamaları kapsamında "BATEM Emeklilerine Vefa" etkinliği ve "Geçmişten Günümüze BATEM'in Tarımsal Araştırmaya Katkıları" konulu panel düzenlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki yerleşkede gerçekleştirilen programda, BATEM'in ürettiği ürünler tanıtıldı, AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verildi. BATEM'e şu ana kadar katkı sunan aralarında mühendis ve yöneticilerin de bulunduğu emeklilere teşekkür plaketi verildi.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, hızlı artan nüfusu beslemek için tarımın önemine işaret ederek, Cumhuriyet kurulduğunda 13 milyon olan nüfusun 90 milyona çıktığını hatırlattı. Nüfusu beslemenin yanında daha fazla üreterek ihracatını yaptıklarını anlatan Şahin, "Antalya'dan 1,2 milyar dolar tarımsal ihracatımız var. Bu rakamlara ulaşmayı büyük emeklere borçluyuz. Eskiden her yer bataklıktı, buraları ıslah ederek tarıma kazandırarak önemli mesafe alındı." dedi. Şahin, verimli tarımsal ürün üretmenin önemini vurguladı.

- "Kışlık sebze tohumu üretiminde de durumumuz iyi gidiyor" BATEM Müdürü Ünlü de Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta bölgesini kapsayan enstitüde 275 personelle hizmet verdiklerini söyledi. Enstitüde farklı laboratuvarlarda önemli çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Ünlü, "Ülkemiz 2000'den önce sebze tohumculuğunda yüzde 10'lardayken Bakanlığımızın başlattığı çalışmalarla şu anda kendi kendimize yetebilecek yazlık sebze tohumculuğu yapıyoruz. Kışlık sebze tohumunda da durumumuz iyi gidiyor." diye konuştu.

Ünlü, enstitünün geleneksel turunçgil kabuk reçelleriyle ün kazandığını, turunçgillerin en yaygın zararlısı turunçgil unlubitinin doğal düşmanı olarak kullanılan avcı böcekler üreterek, üreticinin kullanımına sunduklarını ifade etti. Ünlü, 10 yılda araştırmacılarının 529 ulusal ve 700 uluslararası makaleye imza attığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Yaptığı tüm AR-GE çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan enstitümüz, 185 tescilli çeşidiyle günümüzde yetiştiriciliğe çok önemli girdi sağlıyor. Üretimi yapılan turunçgil çeşitlerinin yüzde 80'ini, nar çeşitlerinin yüzde 85'ini, susam çeşitlerinin yüzde 70'ini, yerfıstığı çeşitlerinin yüzde 80'ini, cin mısır çeşitlerinin yüzde 50'sini, yenidünya, pikan, avokado, passiflora, ejder meyvesi, mango ve liçi çeşitlerinin ise tamamını sektöre kazandırmıştır."