Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Turistlerin alkış ve sevinç çığlıkları ile karşılanan yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisine hayran kaldı.

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