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        Serik'te Turizm Haftası kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:46
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        Serik'te Turizm Haftası kutlandı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kadriye Mahallesi'ndeki Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlamasına, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Hamza Çimen, Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve turizmciler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, öğrenciler arasında havlu katlama ve yaprak sarma yarışması, otel çalışanlarının giydiği kıyafetler defilesi, Erasmus projesi kapsamında Romanya’dan gelen öğrencilerin dans gösterisi ve sonrasında okul öğretmenleri folklor gösterisi yapıldı.

        Okula katkılarından dolayı turizmcilere plaketleri Kaymakam Şahin tarafından, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ise Çimen ve Yazıcı tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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