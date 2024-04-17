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        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:39
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        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.

        Futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

        Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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