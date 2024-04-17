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        Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon düzenlendi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:45
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        Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon düzenlendi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Sosyal medya üzerinden tespit edilen Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon gerçekleştiren ekipler, merkezin ruhsatsız olarak çalıştırıldığını belirledi.

        Operasyonda çeşitli markalarda enjektörlü 7 dolgu malzemesi, 18 dermapen iğne ucu, 2 dermapen cihazına el konuldu, çeşitli markalarda 12 yasaklı mezoterapi solüsyonu, sıvı dolgu ve tozu, mezoterapi cihazı ve lazer-carbon peeling cihazı mühürlendi.

        Güzellik merkezi işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        İl Sağlık ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde son bir ayda 13 güzellik merkezine de baskın düzenlenmiş ve çok sayıda botoks, dolgu, mezoterapi ve estetik işlemlerinde kullanılan cihaz ve ilaçlara el konularak, idari ve adli işlemler başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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