Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon düzenlendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medya üzerinden tespit edilen Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon gerçekleştiren ekipler, merkezin ruhsatsız olarak çalıştırıldığını belirledi.