Kazanın yaşandığı teleferiğin 36 kabini 5 gün sonra yere indirildi

ANTALYA'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazası sonrası 5 gün havadan asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılması ile park pozisyonuna alındı.

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi de 23 saatlik operasyonla tahliye edildi. Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheliyi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.