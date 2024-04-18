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        Antalya'da 3 ton etil alkol ele geçirildi

        Antalya'da 3 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:59
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        Antalya'da 3 ton etil alkol ele geçirildi
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        Antalya'da 3 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Döşemealtı ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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