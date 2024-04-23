Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaygusuz ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise belediye hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törenin ardından Böcek makamını, Fatmagül Özpınar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti.

        Böcek, buradaki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

        23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edildiğini hatırlatan Böcek, görevini Anıl'a devretmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Görevi devralan 10 yaşındaki Anıl ise yollara çöp atılmasını engelleyen bir takip sistemi oluşturmak istediğini belirtti. Depreme dayanıklı evlerin yapılması ve kontrollerinin sıkı tutulması gerektiğini ifade eden Anıl, yağmur suyu drenaj sistemleri ve toplu taşımanın cazip hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

        Anıl'ın ilk talimatı ise turunçgil açısından zengin kentte, betonlaşmanın azaltılması, ağaçlandırmanın ve tarım bahçelerinin çoğaltılması oldu.

        Cam Piramit alanındaki amfi tiyatroda gerçekleştirilen kutlama programında ise öğrenciler halk oyunları oynadı, yabancı ülkelerden gelen çocuklar çeşitli gösteriler sundu ve Okul Öncesi Çocuk Şenliği'nin açılışı yapıldı.

        - Muğla

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Daha sonra Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Çağhan Ergün ve Beren Nisa Orhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan koltuğu devraldı.

        Öğrenciler atıkların elektriğe dönüştürülmesinin yaygınlaştırılmasını ve okulun dış cephesinin rengarenk boyanmasını istedi.

        Menteşe Evleri Kent Park'ta devam eden kutlama programında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin bayramını kutladı.

        Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve öğrenci gruplarının gösterileriyle sona erdi.

        - Isparta ve Burdur

        Isparta'da da Valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

        Etkinlik, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sonra erdi.

        Şehit Adem Köse İlkokulu'nda 170 öğrencinin katılımıyla halk oyunları gösterisi yapıldı. Halk oyunları gösterine, veliler ilgi gösterdi.

        Halk oyunları hocası Yurdagül Gökhan, "Bayram coşkusuna katıldık, bunun için çok mutluyuz. 170 kişiyle aynı anda bu organizasyonu yaparken zorlu süreçler de oldu. 2 ayda öğrencilerimizi bu organizasyona hazırladık." dedi.

        Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından çelenk sunuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle devam eden kutlama programına, Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

        Programda öğrenciler ve öğretmenler hazırladıkları gösterileri sergiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Eğrigöl'de bahar güzelliği
        Eğrigöl'de bahar güzelliği
        İklim değişti, kahve bitkisi meyve vermeye hazırlanıyor
        İklim değişti, kahve bitkisi meyve vermeye hazırlanıyor
        15. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı
        15. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı
        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi