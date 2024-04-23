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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenlendi

        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:33
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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenlendi
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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Bayram dolayısıyla, Antalya Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve renkli balonlarla süslendi.

        Kutlamalarda, 23 Nisan bandosu sevilen marşları seslendirdi. Maskotların, balonbazların ve çeşitli gösterilerin yer aldığı kutlamalar yolculardan ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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