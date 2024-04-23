Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
Tekirdağ'da, etkili olan yağmur ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kente, sağanakla birlikte adeta çamur yağdı. Otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Birçok vatandaş, oto yıkamacıların yolunu tuttu
Giriş: 23.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:19
Tekirdağ'da, hafif yağmurun ardından etkili olan toz taşınımı nedeniyle bir süre çamurla karışık yağış görüldü.
ARAÇLAR ÇAMURLA KAPLANDI
AA'da yer alan habere göre özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
OTO YIKAMACILARA GİTTİLER
Araçlarında lekeler oluşan sürücülerden bazıları, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da ilçedeki oto yıkamacılarına gitti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ