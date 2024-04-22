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        Sarhoş İskoç yolcu, uçakta polise saldırdı (2)

        KİMLİĞİAÇIKLANDIEdinburg- Antalya seferini yapan ve havalimanına inen uçakta taşkınlık yapınca çağrılan polise saldırıp yumruk atan, sonrasında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan sarhoş İskoç yolcunun kimliğinin Michael Stephen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:53
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        Sarhoş İskoç yolcu, uçakta polise saldırdı (2)
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        KİMLİĞİAÇIKLANDI

        Edinburg- Antalya seferini yapan ve havalimanına inen uçakta taşkınlık yapınca çağrılan polise saldırıp yumruk atan, sonrasında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan sarhoş İskoç yolcunun kimliğinin Michael Stephen M. olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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