Uçakta polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan yolcu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da İskoçya'nın başkenti Edinburg'tan kalkan ve Antalya Havalimanı'na inen uçakta sorun çıkaran bir yolcu için polis talep edildi.

İskoçya-Antalya seferini yapan uçakta taşkınlık yaptığı ve havalimanında çağrılan polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu yolcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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