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        Model uçaklar, çocuklar için havalandı

        ANTALYA'da model uçaklar çocuklar için havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:50
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        Model uçaklar, çocuklar için havalandı
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        ANTALYA'da model uçaklar çocuklar için havalandı. Çocuklar, birbirinden farklı model uçakların uçuşunu ilgiyle izledi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi koordinesinde etkinlik düzenlendi. Karain Havacılık Eğitim Merkezi'ne gelen 1000'e yakın öğrenci, model uçaklar ve cayrokopteri yakından inceledi. Öğrenciler, uçuşları ilgiyle izledi.

        Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin etkinlikten oldukça memnun olduğunu söyledi. Kaygusuz, “Geleceğimiz olan öğrencilerimize yönelik ülkemizin hava, deniz ve kara imkanlarını göstermeye gayret ediyoruz. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili çok büyük gelişmeler oldu ülkemizde. Dünyanın ve bizim yanı sıra gençlerimizin ve çocuklarımızın da ilgisini çok çekiyor bu gelişmeler. Havacılık alanında çocuklarımızın çalışmalarına yön vermek için bu etkinliği önemsiyoruz" dedi.

        Pilot olmak istediğini söyleyen Batuhan Akar, “F-16 çok ilgimi çekti. Uçuşu ve rengini seviyorum" dedi.

        Bir başka öğrenci Ömer Faruk Güngörmüş de etkinliği beğendiğini söyledi. Tüm model uçakların ilgisini çektiğini belirten Güngörmüş, etkinliğe her yıl gelmek istediğini söyledi.

        Duru Boğa da havacılığa ilgi duyduğunu belirterek, “Oldukça başarılıydı ve hoşlandım" diye konuştu.

        THK Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, çocuklara havacılığı sevdirmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Eken, “Ben bile hala izlerken heyecanlanıyorum. Öğrencilerimizin aralarında gezerken gözlerinde o heyecanı gördüm. Eminim bir damla da olsa havacılık anlamında onlara bir heyecan kazandırdık" dedi.

        Etkinlik cayrokopterin uçuş etkinliği ile devam etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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