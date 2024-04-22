Çapraz nakille 'can kardeşi' oldular

ERZİNCAN'da 44 yıldır böbrek taşı nedeniyle rahatsızlık yaşayan Binali Taş (62) ile Konya'da 10 yıldır böbrek yetmezliği çeken Mevlüt Kerniç (52), Antalya'da çapraz nakille hayata tutundu. Taş'ın kızı, böbreğini Kerniç'e; Kerniç'in eşi, böbreğini Taş'a verdi. Nakil sonrası buluşan 2 hasta, bundan sonra 'can kardeşi' olduklarını söyledi.

Erzincan'da yaşayan 5 çocuk babası Binali Taş, 44 yıldır böbrek taşı nedeniyle defalarca ameliyat oldu. Son olarak böbrek yetmezliği çeken Taş, 1 yıldır da diyalize girmeye başladı. Taş'ın farklı şehirlerde yaşayan çocukları bağışçı olmak istedi ancak hiçbirinin kan grubu uymadı. Taş'ın sağlık personeli olan kızı Öznur Taş (44), çapraz nakille ilgili araştırmalar yaptı.

KIZI ÇAPRAZ NAKİL BAŞVURUSUNDA BULUNDU Öznur Taş, çapraz nakil başvurusu yapacağını babasına söyledi. Baba Taş, kızının teklifini önce reddetti ancak çocuklarının itirazı sonrası kabul etmek zorunda kaldı. Babasının yaşama tutunmasını ve sağlığına kavuşmasını isteyen Öznur Taş, sonrasında Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne çapraz nakil başvurusunda bulundu. BAŞVURUDAN 2 GÜN SONRA ÇAĞRILDI Diğer yandan Konya'da 10 yıl önce sırt ağrısının ardından böbrek yetmezliği yaşadığı ortaya çıkan Mevlüt Kerniç'ei böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Eşi Sema Kerniç (45), 3 çocuğunun babasına böbreğini vermek istedi ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle bağışçı olamadı. Bunun üzerine Kerniç çifti de çapraz nakil için aynı hastaneye başvurdu. Çapraz nakil ile ilgili bilgi almak için hastaneyi arayan Mevlüt Kerniç'e, uyumlu bir çift olduğu ve 2 gün sonra gelmeleri söylendi.

2 AİLE, DOKTOR ODASINDA BULUŞTU Hastaneye gelen Kerniç ve Taş aileleri, ilk buluşmalarını da doktorlarının odasında yaşadı. Gerekli tetkiklerin ardından Taş'ın kızının böbreği Mevlüt Kerniç'e, Kerniç'in eşinin böbreği ise Taş'a nakledildi. Başarılı operasyonların ardından 2 aile, ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'nun odasında buluştu. Birbirlerinden birer parça taşıyan ve sonrasında da görüşeceklerini söyleyen Kerniç ve Taş aileleri, artık 'can kardeşi' olduklarını kaydetti. '1 HAFTA İÇİNDE NETLEŞTİ VE GELDİK'

Daha önce defalarca böbreğinden ameliyat olduğunu söyleyen Binali Taş, "44 yıldır sürekli böbrek taşı düşürüyorum. 1 yıldır diyalize giriyordum. Çapraz nakil için kızım hastaneye başvurdu. 1 hafta içinde netleşti ve geldik. Kızım çapraz nakilde böbreğini vermeyi teklif etti. İlk etapta ikna olmadım. Oğlum ve kızım kafa kafaya verdi. Beni ikna etmek için uğraştılar. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. İnşallah sonu iyi olur. Artık onlarla can kardeşi olduk" dedi. 'KENDİMİ HUZURLU HİSSEDİYORUM' Öznur Taş ise "5 kardeşiz, hiçbirimizin kan grubu babamla uymadı. Babamın diyalize girmesi ve sağlık sorunu yaşaması bizi üzüyordu. Babamın daha sağlıklı yaşamasını istedik. Çapraz nakille ilgili araştırmalar yaptım. Burada ekibin çok iyi olduğunu öğrenince başvurdum. Çok kısa sürede bizimle bağlantı kurdular. 2 hafta içerisinde ameliyat olduk. Babamın hasta olması hepimizi etkiliyordu. Artık hepimiz çok daha iyi olacağız. Kendimi şu an çok daha iyi ve huzurlu hissediyorum" diye konuştu.

'BAŞKALARIYLA CAN BAĞIMIZ OLDU' 10 yıldır böbrek rahatsızlığı yaşayan Mevlüt Kerniç de "Bel ve sırt ağrısıyla ortaya çıktı. İlaçlarla bugüne kadar erteledik. Son 2 aydır diyalize giriyordum. Çapraz nakil için başvurdum. Hastaneyi sonuçlar nasıl diye aramıştım. Bu konuşma bir anda nakile döndü ve 2 gün içerisinde çapraz nakil olduk. Burada en çok emeği olan, eşim. Benim için böbreğini bağışlamak istedi. Onun böbreği bana uymasa da başka bir aile ile çapraz nakil gerçekleştirme şansımız oldu. Böylece başkalarıyla can bağımız oldu. İllaki kendileri ile görüşeceğiz, aramızdaki uzun mesafeler engel olmaz" dedi.

'İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR' Eşi için çok mutlu olduğunu söyleyen Sema Kerniç, "Zaten sonucun buraya varacağını biliyorduk. Ancak kan grubumuz tutmuyordu. Bu yüzden çapraz nakil denk gelir mi diye düşünüyorduk. 2 gün içerisinde denk geldi. Çok mutluyum. Kararı alırken hiç düşünmedim. 3 çocuğumuz var. İnsan eşinden ziyade, çocuklarını düşünüyor. Çok farklı bir duygu. İlk geldiğimizde gördüğüm herkese bakıp, kiminle bir bağım olacak diye düşünüyordum. İçinizde bir yanda sevinç, bir yanda hüzün oluyor. Zoru atlattık, iyi günler bizi bekliyor" diye konuştu.

AMELİYATLARI BAŞARILI GEÇTİ Hastaların gayet sağlıklı taburcu olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Nakil için başvuran 2 çiftimiz oldu. Binali beyde böbrek taşı, Mevlüt beyde nefrotik sendrom nedeniyle böbrek kaybı başlamıştı. Nakil için her iki hastanın da vericilerinin kan grupları uymuyordu. Çiftlerin vericilerinin kan grupları uygun çıkınca, çaprazlamaya karar verdik. Başarıyla ameliyatlarını gerçekleştirdik. Böbrek değerleri gayet iyi. Umarım bundan sonra sağlıklı yaşam sürerler" dedi. 'BİRİSİ 2 AYDIR, DİĞERİ 1 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU'