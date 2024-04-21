Antalyaspor - Hatayspor maçının ardından

Volkan Demirel: Hatayspor'u küme düşürmeden bu sezonu en iyi yerde bitirmeye çalışacağız

SergenYalçın: Son dakikada gelen gol bizi çok mutlu etti

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