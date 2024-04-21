Antalyaspor - Hatayspor: 2-1

49'uncu dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanına ortasında topu kontrol eden Van de Streek'in yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada Dele-Bashiru, ceza sahası sol çaprazında sıfıra inerek pasını içeriye çevirirken, Rivas'ın şutunda kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Dele-Bashiru'nun altı pas önünden vuruşu ağlara gitti: 0-1.

24'üncü dakikada Hatayspor atağında sol kanattan ceza sahasına doğru kullanılan uzun taç atışında Strandberg yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermezken, dönen topu altı pas içinde önünde bulan Maksimovic'in vuruşu ise üstten auta çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.