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        Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü düzenlendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:53
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        Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü düzenlendi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirildi.

        Yörük derneklerinin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda gerçekleştirilen yürüyüşte, yöresel kıyafetlerle Yörük göçü canlandırıldı.

        Davul zurna ekibinin de eşlik ettiği yürüyüş sırasında verilen molalarda Likyalı Yörükler Patara ekibince halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Atların da kullandığı ve yaklaşık 8 kilometre süren temsili göç, Patara Köy Meydanı'nda sona erdi. Meydan'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Yürüyüşe, Kaş Belediye Başkan Vekili Hacer Bilgiç, Patara Mahallesi Muhtarı Mehmet Otlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki mahallelerin muhtarları, turistler ve vatandaşlar katıldı.

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