Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü düzenlendi

Atların da kullandığı ve yaklaşık 8 kilometre süren temsili göç, Patara Köy Meydanı'nda sona erdi. Meydan'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Davul zurna ekibinin de eşlik ettiği yürüyüş sırasında verilen molalarda Likyalı Yörükler Patara ekibince halk oyunları gösterisi sunuldu.

Yörük derneklerinin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda gerçekleştirilen yürüyüşte, yöresel kıyafetlerle Yörük göçü canlandırıldı.

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