Finike BİLSEM öğrencilerinin projeleri, Isparta'da sergileniyor

Finike Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerince, TÜBİTAK 2204 - B Ortaokul Araştırma Projeleri kapsamında hazırlanan 4 proje, Isparta'da sergileniyor.

BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, öğrencilerine ait 4 projenin, bölgeler arasında sergilenecek çalışmalar arasında yer aldığını bildirdi.

Matematik alanında Fulya Çaybaş ve Ela Nihal Akmaz'ın "Büyük asal sayılarda bölünebilme modelleri", teknolojik tasarımda Yağmur Demirel'in "Geri dönüşüm ağacı", Demir Kızılca ve Kayra Erdem'in "Işıklı güvenlik aynası", Türkçe'de Bilge Dinler ile Mehmet Melih Hacıoğlu'nun "İçimdeki lirizm" adlı projelerinin Isparta'da sergilendiğini belirten Özkan, serginin 25 Nisan'a kadar açık kalacağını kaydetti.