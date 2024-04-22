Antalya'daki teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yaralananlardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada parçalanan teleferikte yaralanan Herdem Eyüpoğlu ve Kaan Akgün'ün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 17 yaşındaki Lütfullah Gümüş ve Akmaral Abdyldaeva'nın ise Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak işlemlerin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Keziban Çapar Gümüş, 10 yaşındaki Fatih Gümüş ve Özlem Şahin'in ise tedavileri sürüyor.