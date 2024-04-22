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        Antalya'daki teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu edildi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yaralananlardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:50
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        Antalya'daki teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu edildi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yaralananlardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada parçalanan teleferikte yaralanan Herdem Eyüpoğlu ve Kaan Akgün'ün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 17 yaşındaki Lütfullah Gümüş ve Akmaral Abdyldaeva'nın ise Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak işlemlerin ardından taburcu edildi.

        Kaza nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Keziban Çapar Gümüş, 10 yaşındaki Fatih Gümüş ve Özlem Şahin'in ise tedavileri sürüyor.

        - Kaza ve adli süreç

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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