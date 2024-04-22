Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede tefecilik ve yağmaya teşebbüs suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, ilçede oto galericilik ve alım satım yapan şüphelilerin tefecilik yaptığı ve tehdit yoluyla yağmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, ilçede ve 2 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.