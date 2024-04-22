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        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:53
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        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede tefecilik ve yağmaya teşebbüs suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalarda, ilçede oto galericilik ve alım satım yapan şüphelilerin tefecilik yaptığı ve tehdit yoluyla yağmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

        Bu kapsamda, ilçede ve 2 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.

        Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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