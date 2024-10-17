Antalya'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işçileri müdahale etti.

Otluk ve çalılık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana ve zeytin bahçelerine sıçradı.

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