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        Uzmanından alev alan kızgın yağa su dökmeyin uyarısı

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim görevlisi Recep Baltacı, alev alan kızgın yağa su dökülmemesi uyarısındu bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:34
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        Uzmanından alev alan kızgın yağa su dökmeyin uyarısı
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim görevlisi Recep Baltacı, alev alan kızgın yağa su dökülmemesi uyarısındu bulundu

        Aynı zamanda Yüksekokulun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı olan Baltacı, yangın güvenliği konusunda en büyük eksikliklerin eğitim ve bilinçlendirme olduğunu belirtti.

        Çalışanlar ve topluluklar için düzenli yangın güvenliği eğitimleri verilmesi gerektiğini söyleyen Baltacı, yangın anında ne yapılacağına dair acil durum planlarının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

        Yangın söndürücülerin uygun yerlerde bulunması ve düzenli olarak bakımının yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Baltacı, "Yangın riski taşıyan alanlarda yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması da kritik bir önlem. Binalarda duman dedektörlerinin kurulması ve düzenli olarak test edilmesi gerekiyor. Otomatik yangın alarm sistemleri ile hızlı müdahale sağlamak, yangınların yayılmasını önlemek açısından son derece önemli. Yangın çıkış yollarının her zaman açık tutulması ve işaretlenmesi gerekiyor, çıkış yollarında acil durum ışıkları bulunmalı, böylece karanlıkta bile güvenli şekilde çıkış yapılabilmeli." dedi.

        Mutfakta kullanılan kızgın yağların tutuşması sonucu oluşan yangınlara su dökerek müdahale edilmemesi gerektiğine işaret eden Baltacı, yangına doğru müdahale yapılmaması halinde alevlerin daha da büyüyebileceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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