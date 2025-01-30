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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Eren Elmalı yeniden alevlendi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Eren Elmalı yeniden alevlendi

        Daha önce Trabzonspor'la 3.5 milyon Euro'ya prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da Eren Elmalı konusu yeniden hareketlendi.

        Giriş: 30.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:19
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        Eren Elmalı yeniden alevlendi
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        Transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Galatasaray’da transfer hareketliliği artıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan UEFA Avrupa Ligi listesine en az 2 ismi yetiştirmek istiyor.

        Galatasaray yönetimi diğer yandan ise Süper Lig’de rotasyonu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper, sağ bek ve hücumcu transferleri için girişimler yürüten Cimbom, diğer yandan orta saha ve sol bek için de dirsek temasında.

        Galatasaray’da daha önce Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardığı Eren Elmalı konusu yeniden alevlendi.

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        Yerli oyuncu rotasyonunu artırmayı düşünen sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeyi düşünüyor. Diğer yandan Galatasaray bu transferde yalnız değil…

        F.BAHÇE DE TAKİPTE

        Milan Skriniar’da olduğu gibi Fenerbahçe de Eren Elmalı’nın durumunu yakından takip ediyor.

        Trabzonspor 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro net bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce 3 milyon Euro net bonservis bedeli ve 500 bin Euro başarı bonusu konusunda bordo-mavililer ile anlaşma sağlamıştı.

        İki kulüp arasındaki görüşmeler ödeme planı konusunda çıkmaza girmiş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de transfere tepki göstermişti.

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