Kırklareli'nde olay, 26 Ocak gecesi, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki apartmanda meydana geldi.

ERKEK ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ

DHA'daki habere ve iddiaya göre; Sedanur Akalın (25), erkek arkadaşı B.Ç.'nin evine gitti. Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.