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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sedanur Akalın sevgilisinin evinde öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 25 yaşındaki Sedanur Akalın, erkek arkadaşı B.Ç.'nin evinde ölü bulundu. Akalın'ın erkek arkadaşı B.Ç. ile onun annesi N.Ç. gözaltına alındı. Anne N.Ç., serbest bırakılırken oğlunun ifadesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:17
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        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
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        Kırklareli'nde olay, 26 Ocak gecesi, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki apartmanda meydana geldi.

        ERKEK ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre; Sedanur Akalın (25), erkek arkadaşı B.Ç.'nin evine gitti. Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

        ANNE SERBEST BIRAKILDI

        N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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