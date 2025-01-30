Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 25 yaşındaki Sedanur Akalın, erkek arkadaşı B.Ç.'nin evinde ölü bulundu. Akalın'ın erkek arkadaşı B.Ç. ile onun annesi N.Ç. gözaltına alındı. Anne N.Ç., serbest bırakılırken oğlunun ifadesi sürüyor
Kırklareli'nde olay, 26 Ocak gecesi, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki apartmanda meydana geldi.
ERKEK ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ
DHA'daki habere ve iddiaya göre; Sedanur Akalın (25), erkek arkadaşı B.Ç.'nin evine gitti. Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
ANNE SERBEST BIRAKILDI
N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.