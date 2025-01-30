Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Falezlerden düşen genç kız yaralı kurtarıldı, polise bahsetmediği arkadaşı aynı yerde ölü bulundu

        ANTALYA'dafalezlerden düştükten sonra 112'yi arayan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerden düşen genç kız yaralı kurtarıldı, polise bahsetmediği arkadaşı aynı yerde ölü bulundu
        ABONE OL

        ANTALYA'dafalezlerden düştükten sonra 112'yi arayan Y.Z. (16), yaralı olarak kurtarıldı. Y.Z.'nin, düştüğünden polise bahsetmediği arkadaşı Hüseyin Boran Karabulut (18) ise aynı yerde ölü bulundu.

        Antalya'da dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.Z., falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi. İhbarla Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği genç kızı bulup, bota aldı. Y.Z., daha sonra Yat Limanı'na getirildi. Vücudunda kırıklar olan Y.Z., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan dün saat 21.00 sıralarında baba Aydın Karabulut'u arayan Hüseyin Boran Karabulut'un arkadaşı Efe Ç., "Hüseyin'den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş" dedi. Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip, çocuklarını aramak üzere falezlere gitti. Hüseyin Boran'ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

        5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Baba Karabulut'un oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine sabah erken saatlerde Y.Z.'nin yaralı bulunduğu bölgeye giden deniz polisi, çevrede arama çalışması yaptı. Polis, Y.Z.'nin düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta, mağara gibi bir oluşumun içerisinde Hüseyin Boran Karabulut'un cansız bedenine ulaştı. Karabulut'un cansız bedeni bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Durumdan haberdar olup Yat Limanı'na gelen Karabulut çifti, büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Karabulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yat limanına gelen Efe Ç., polise verdiği ifadesinde, "Sabah 4'e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin'in, Y.Z.'yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu" dedi.

        'OĞLUMDAN BAHSETMEMİŞ'

        Aydın Karabulut ise "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak'ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Y.Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüşüyor, ama kim olduğunu bilmiyorum. Y.Z. kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu başladı
        23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu başladı
        Antalya'da dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Antalya'da dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        "Bisiklet Grand Prix Antalya" 1 Şubat'ta yapılacak
        "Bisiklet Grand Prix Antalya" 1 Şubat'ta yapılacak
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazdan ailesini kurtaran emniyet müdü...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazdan ailesini kurtaran emniyet müdü...
        Giden Gelmez Dağları adını avcıların acı hikayelerinden alıyor
        Giden Gelmez Dağları adını avcıların acı hikayelerinden alıyor