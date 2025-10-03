Alanya'da off-road araçlarıyla "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, off-road araçlarının yer aldığı "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.
Hacımemişler Camisi'nde buluşan dernek üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoya katılanlar şehir turu attı.
Vatandaşlar da alkışlarla gruba destek verdi.
