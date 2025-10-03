Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da off-road araçlarıyla "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, off-road araçlarının yer aldığı "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:57 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:57
        Alanya'da off-road araçlarıyla "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
        Antalya'nın Alanya ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, off-road araçlarının yer aldığı "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.

        Hacımemişler Camisi'nde buluşan dernek üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoya katılanlar şehir turu attı.

        Vatandaşlar da alkışlarla gruba destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

