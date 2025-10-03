Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yenilginin sorumluluğunu üzerine aldığını, kulüp başkanı Rıza Perçin ile görüşüp bir karar alacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yenilginin sorumluluğunu üzerine aldığını, kulüp başkanı Rıza Perçin ile görüşüp bir karar alacağını söyledi.

        Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

        Antalyaspor'un başında olduğu dönemde takımın en kötü oyununu bugün sergilediğini ifade eden Belözoğlu şöyle konuştu:

        "Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

        - "Başkanımızla görüşeceğiz"

        Belözoğlu, ligin başlamasıyla oluşan ortamda belli insanların kendilerine güvenmediğini net olarak gördüğünü vurguladı.

        Onları da anladığını ifade eden Belözoğlu, "Söylemem gereken bugün bizim adımıza çok kötü bir performans vardı. Antalyaspor camiasına buradaki sorumluluğu alması gereken başlıca kişinin ben olduğumu söylemem gerekiyor." dedi.

        Belözoğlu, bir gazetecinin "Konuşmalarınızdan sanki bir istifa izlemi mi söz konusu?" sorusu üzerine, "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onlarla beraber hareket etmem gerekiyor çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Futboldan da daha değerli ve önemlisi birbirimizi kırmadan bu anlamda kararlar almamız. Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Bu ortamı oluşturan yerel kitlenin de amacına ulaştığın söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımızı ve yönetimimizi, bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak. Bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İlhan Palut: Erken iki gol ve kırmızı kart, zor olan bir maçı düşük tempoda...
        İlhan Palut: Erken iki gol ve kırmızı kart, zor olan bir maçı düşük tempoda...
        Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali
        Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali
        Hesap.com Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-5
        Hesap.com Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-5
        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig