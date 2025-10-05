Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Yörük Şenliği'nde, çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Kınık Mahallesi'ndeki şenlik kapsamında halk oyunları gösterileri ile yöresel müzikler dinletisi sunuldu.
Kınık Mahallesi meydanında gerçekleştirilen şenlikte sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar gün boyu sürdü. Halk oyunları gösterileri düzenlendi, yöresel müzikler çalındı.
Festival kapsamında "En gösterişli pala bıyık" ile "Domates yeme" yarışmaları düzenlendi. İki yarışma da renkli görüntülere sahne oldu.
Jüri kararıyla en gösterişli pala bıyık ödülünü kazanan Bahri Kebapçı, bıyıklarına 20 yıldır titizlikle baktığını belirtti.
