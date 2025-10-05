Habertürk
        Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı

        Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Yörük Şenliği'nde, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:46 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:55
        Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Yörük Şenliği'nde, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Kınık Mahallesi'ndeki şenlik kapsamında halk oyunları gösterileri ile yöresel müzikler dinletisi sunuldu.

        Kınık Mahallesi meydanında gerçekleştirilen şenlikte sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar gün boyu sürdü. Halk oyunları gösterileri düzenlendi, yöresel müzikler çalındı.

        Festival kapsamında "En gösterişli pala bıyık" ile "Domates yeme" yarışmaları düzenlendi. İki yarışma da renkli görüntülere sahne oldu.

        Jüri kararıyla en gösterişli pala bıyık ödülünü kazanan Bahri Kebapçı, bıyıklarına 20 yıldır titizlikle baktığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

