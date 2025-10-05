Antalya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeşil Vadi mevkisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

