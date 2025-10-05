Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gelişen teknoloji adli tıp alanında suçluyu ve suçsuzu ayırt etmede rol üstleniyor

        AYŞE YILDIZ - Uzmanlar, suçlu ve suçsuzun ayırt edilmesinde, en güçlü delillere daha kolay ve güvenli şekilde ulaşılmasında dijitalleşme kadar gelişen teknolojinin de önemli olduğunu ifade ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelişen teknoloji adli tıp alanında suçluyu ve suçsuzu ayırt etmede rol üstleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Uzmanlar, suçlu ve suçsuzun ayırt edilmesinde, en güçlü delillere daha kolay ve güvenli şekilde ulaşılmasında dijitalleşme kadar gelişen teknolojinin de önemli olduğunu ifade ediyor.

        Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Adli Tıp Kongresi kapsamında geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukuk ile tıbbın buluşmasının önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin adli tıp müesseseleri arasında dünyada ilk sıralarda olduğunu söyledi.

        Teknolojinin önemini anlatan Caşın, "Özellikle son zamanlarda adli tıp alanındaki teknolojik gelişme, kaynakların çeşitlenmesini, olaylara anında müdahale etme şansını artırıyor. Böylece suçluyu ve suçsuzu ayırabilecek en güçlü delillere daha kolay ulaşılıyor." dedi.

        Tıp alanında bazı ameliyatlarda artık robotların kullanıldığını belirten Caşın, şöyle konuştu:

        "Dijitalleşme önemli. Bu konuda Türkiye'de gerekli yatırımları yapıyor, yargı müesseselerimizde artık dijital sistemlere geçildi. Adli yargıda da en son modern sistemleri kullanabiliyoruz. Bu da adaletin doğru teşhisi için çok önemli. Bugün robotik cerrahi dünyada çok iyi sonuçlar veriyor. Özellikle onkoloji, travmatoloji ve diğer alanlarda hekimin çok hassas dokulardaki ameliyatlarında son derece başarılı sonuçlar veriyor. Bu robotlar Türkiye'de de uygulanıyor. Bu konuda hem kamuda hem özel sektörde yetişmiş elemanlarımız var. Türkiye bu alanda ileri seviyelere gelmiş durumda."

        Robotik ameliyatların ölümle sonuçlanması durumunda hukuki delillerin ispatında teknolojinin önem arz ettiğini dile getiren Caşın, robotik ameliyatlarda komplikasyon olduğu zaman kusur, kasıt var mı bunların iyi irdelenmesinin önemine dikkati çekti.

        Robotik kolların ameliyathanede insan elinin titrememesi ve daha iyi sonuç alabilmesi için geliştirilmiş sistem olduğunu vurgulayan Caşın, "Bilhassa kanser vakalarında çok faydalı sonuçlar elde ediliyor. Modern sistemlerde yazılım, fabrikasyon veya kullanım hatası var mı, teknik veya klinik personelinde bir hata var mı? Bunların tespiti adli tıp uzmanlarına düşüyor. Yapay zeka teknolojileri, otopsi vakalarında insan gözünün göremediği veya gözümüzden kaçan vakaları tespit edebiliyor." diye konuştu.

        - "Suçların aydınlatılmasında yerli teknoloji önemli"

        Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Becerikli de bilişim alanında binlerce veri ve materyalden doğru içeriklere ulaşarak, birçok olayın aydınlatılabildiğini söyledi.

        Adli Bilişim İhtisas Dairesinde, terör, gasp gibi çeşitli suçlarda gerek mobil gerekse güvenlik kameralarından veri elde ederek, olayın aydınlatılmaya çalışıldığını belirten Becerikli, şunları kaydetti:

        "Mobil cihazlardan bazı adli vakaların aydınlatılmasına çalışılıyor. Mobil cihazlardan orijinal veri elde etmek en zorudur çünkü yazılım ve donanımda bazı kısıtlar vardır. Teknolojiyi üreten ülkeler, bu tür bilgileri vermiyor. Suçların aydınlatılabilmesi, doğru veriyi güvenli şekilde elde edilebilmek için yerli teknoloji, yazılım ve donanımlar, matematiksel algoritmalar çok önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Antalya'da dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu...
        Antalya'da dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu...
        Antalya'nın margaz üzümünde hasat mesaisi sürüyor
        Antalya'nın margaz üzümünde hasat mesaisi sürüyor
        'Kumköy'de her yangında 'otel yapılacak' dedikodularına alıştık'
        'Kumköy'de her yangında 'otel yapılacak' dedikodularına alıştık'
        Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Antalya'da motosiklet sayısı 510 bini aştı
        Antalya'da motosiklet sayısı 510 bini aştı
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan banka memuru için arama başlatıldı
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan banka memuru için arama başlatıldı