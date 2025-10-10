Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.T, U.T. ve R.O. yakalandı.
Yapılan aramada, 9 kilo 300 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
