        Antalya Haberleri

        Antalya'da periton diyalizinin hasta yaşam kalitesine katkısı konuşuldu

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği tarafından "Periton Diyalizi Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.10.2025 - 16:47
        Antalya'da periton diyalizinin hasta yaşam kalitesine katkısı konuşuldu
        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği tarafından "Periton Diyalizi Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantı, sağlık profesyonelleri ve hastaların yoğun katılımıyla hastanenin Cumhuriyet Konferans salonunda yapıldı.

        Program kapsamında nefroloji uzmanları ve diyaliz hemşireleri, "Periton Diyalizinde Güncel Tedavi Yaklaşımları", "Evde Diyaliz Uygulamaları", "Komplikasyonların Yönetimi Hasta Eğitiminin Önemi" konulu sunumlar yaptı.

        Doç. Dr. Üstün Yılmaz, periton diyalizinin hasta yaşam kalitesine katkılarına değinerek, bu tür eğitimlerin hem hasta güvenliği hem de tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Katılımcılar, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimler ve vaka örnekleri üzerinden etkileşimli oturumlar ile bilgi ve deneyimlerini pekiştirme fırsatı buldu.

        Programla kronik böbrek yetmezliği tedavisinde önemli bir yere sahip olan periton diyalizi uygulamalarında güncel yaklaşımları paylaşmak ve sağlık çalışanlarının bilgi ile becerilerini artırmak hedefleniyor.

