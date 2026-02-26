Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 12-15 Mart'ta düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 12-15 Mart'ta düzenlenecek.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin simgelerinden tarihi Üç Kapılar (Hadrian Kapısı) önünde düzenlenen tanıtım toplantısında, dünyada bisiklet sporunun çok sevildiğine dikkati çekti.

        Antalya'nın iklim itibarıyla bisiklet sporuna en uygun kentlerden olduğuna işaret eden Şahin, "Antalya, Türkiye'de en fazla bisiklet dostu otele sahip bir kent. Antalya'ya bisiklette önemli organizasyonları kazandırmaya çalışıyoruz. Tur her geçen büyük büyüyor ve kurumsallaşıyor. Kentin kumsallarını, antik kentlerini, vadilerini, dağlarını, tüm güzelliklerini tur aracılığıyla dünyaya göstereceğiz." dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Tour Of Antalya'nın Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

        Dünyada şehirlerin bisiklet organizasyonları aracılığıyla kendilerini tanıttığını söyleyen Cengiz, "Antalya marka organizasyonlar sayesinde çağdaş bir dünya kenti olarak öne çıkıyor. Organizasyon ayrıca Türkiye'de bisiklet sporunun gelişmesine de katkı sunuyor." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de geçen yıl yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan Antalya'nın spor turizmiyle de ön plana çıktığını, bisiklet turunda doğal güzelliklerin yanı sıra Perge ve Sillyon gibi antik kentlere de etaplarda yer verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan da sporcuların zorlu etaplarda ter döktüğü sırada canlı yayınlar aracılığıyla seyircilerin de şehrin güzelliklerini görme şansı yakalayacağını dile getirdi.

        Pedalia Bisiklet Yarışları tarafından organize edilecek ve dünyanın dört bir tarafından ünlü bisiklet takımlarının pedal çevireceği turda, 14 ülkeden 29 takımdaki 174 sporcu mücadele edecek.

        Turnuvada Türkiye'den de 7 takım yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle ile kurtuldu, o anlar g...
        Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle ile kurtuldu, o anlar g...
        Antalya'da 1 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Antalya'da 1 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Antalya Defterdarı Karayılan: "Antalya vergi tahsilatında Türkiye'de ilk 6'...
        Antalya Defterdarı Karayılan: "Antalya vergi tahsilatında Türkiye'de ilk 6'...
        Antalya'da arkadaşlarına kızan belediye çalışanının eylemine can simitli mü...
        Antalya'da arkadaşlarına kızan belediye çalışanının eylemine can simitli mü...
        Kepez'de ruhsatsız 21 silah ele geçirildi
        Kepez'de ruhsatsız 21 silah ele geçirildi
        Antalya'da baskı yapıldığı ileri süren belediye işçisi Boğaçayı'na atladı
        Antalya'da baskı yapıldığı ileri süren belediye işçisi Boğaçayı'na atladı